Lohbrügge. Insbesondere Gastronomen an der Alten Holstenstraße ärgern sich über den kurzfristigen Termin. Warum die Reparaturen dringlich sind.

Der Sonnabend ist für die ortsansässigen Gastronomen und Betriebe eine der Hauptgeschäftszeiten. Und genau in diese fällt nun die Ankündigung, dass wegen dringender Leitungsreparaturen am 17. Februar in weiten Teilen der Alten Holstenstraße das Wasser stundenlang abgestellt werden muss. Über diese Ankündigung von Hamburg Wasser sind viele Geschäftsinhaber der Lohbrügger Einkaufsstraße extrem verärgert, weil sie arg kurzfristig kommt und sie mitten in eine der umsatzstärksten Zeiten der Woche trifft.