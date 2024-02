Hamburg. Im Mai 2024 wird die Polizei ihren Übergangsstandort an der Wentorfer Straße verlassen. Was kommt dann? Optionen gibt es einige.

In den vielen Jahren seiner Geschichte hat dieses Gebäude schon einiges gesehen. Es war einst Knabenschule, dann städtischer Verwaltungssitz, danach Gewerbe- und Handelsschule – und ist seit Mai 2022 Standort der Bergedorfer Polizei. Doch bald wird sich ein neues Kapitel für die alte Handelsschule an der Wentorfer Straße 13 öffnen. Und was darin geschrieben steht, das wird aktuell hinter den Kulissen erörtert.