Hoopte. Nachdem einige Jahre das Restaurant immer wieder geschlossen war, stellt sich der Familienbetrieb neu auf. Was die Inhaber planen.

In Grubes Fischerhütte kommt bald wieder fangfrischer Fisch auf den Tisch. Nachdem das Restaurant vier Jahre lang geschlossen beziehungsweise nur eingeschränkt geöffnet war, soll der Betrieb nun wieder aufgenommen werden. Nach den Corona-Lockdowns und -Einschränkungen, die allen Gastronomen Probleme bereiteten, starb 2022 Wilhelm Grubes Ehefrau, die in dem Restaurant entscheidend mitwirkte. Nun hat Grube (68) sein Unternehmen neu strukturiert und das Team neu aufgestellt: Der Senior wird von seinen beiden Söhnen, Per (31) und Jonas (19), maßgeblich unterstützt. Sie sind seit Jahresbeginn Miteigentümer des Unternehmens. Am Freitag, 23. Februar, wird das beliebte Fischrestaurant in Hoopte (gegenüber Zollenspieker) wieder eröffnet – mit einigen Neuerungen.