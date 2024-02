Hamburg. Einsteiger und Könner willkommen im Hallenkomplex am Curslacker Heerweg 265. Selbst Zuschauer dürfen den Schläger in die Hand nehmen.

Die Organisatoren sprechen von dem größten inländischen Event dieser neuen, wahnsinnig spektakulären Trendsportart, die seit einiger Zeit in den einstigen „Topfit“-Tennishallen am Curslacker Heerweg 265 heimisch geworden ist: Am Wochenende, 16. bis 18. Februar, steigt der „Sporting Padel Cup“ in der Halle von Hanse Padel Hamburg. Das Turnier zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass Deutschlands beste Könner ihre Kräfte messen werden, sondern auch Einsteiger um sportliche Ehren kämpfen können.