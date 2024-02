Hamburg. Nach Regenfällen steht Gelände am Von-Moltke-Bogen immer wieder unter Wasser. Große Verletzungsgefahr. Linke fordert Schließung.

Für Kinder ist es möglicherweise mit der größte Spaß, für ihre Eltern eher nicht: einfach mal die große Rutsche herunterrutschen und unten in der Mega-Pfütze richtig nass werden. Ganz gewiss war das nicht die Idealvorstellung der Planer, die zuletzt den Spielplatz neben der „Kleinen Gretel-Bergmann-Schule“ an der Ecke Hainbuchenallee/Von-Moltke-Bogen umgestalteten. Dort steht bei schlechter Witterung die Anlage in Neuallermöhe unter Wasser, säuft regelrecht ab und stellt bisweilen eine große Verletzungsgefahr dar. Bergedorfs Linke kritisiert das und verlangt, die Spielanlage sofort zu schließen.