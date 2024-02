Hamburg. Seit Spätsommer 2023 ist die Filiale des Nobelkonditors geschlossen – jetzt streichen die Betreiber endgültig die Segel. Was sie sagen.

Geschlossen ist das Café Schmidtchen am Kupferhof schon seit dem Spätsommer 2023. Doch bisher rätselten die Bergedorfer noch, ob es in der Konditorei neben dem Spielzeuggeschäft Hartfelder doch weitergehen könnte. Jetzt ist klar: Die Betreiber der Hamburger Kette Schmidt & Schmidtchen geben den Standort auf. Seit wenigen Tagen wird per Zettel im Schaufenster ein Nachmieter gesucht. Projektdirektor Volker Meier bestätigte die Entscheidung auf Nachfrage.