Hamburg. Hamburger Polizei veröffentlicht Kriminalstatistik für 2023. Warum Eindämmung des Drogenhandels möglicherweise ein Trugschluss ist.

Im ersten, nicht mehr von Corona-Beschränkungen beeinflussten Jahr zeigt sich der Bezirk Bergedorf in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2023 unauffällig. Demnach stieg die Anzahl der Delikte nur um 3,4 Prozent von 10.467 auf 10.828 Straftaten und damit deutlich geringer als in ganz Hamburg. In Vor-Corona-Jahr 2019 lag die Zahl der gezählten Straftaten in Bergedorf übrigens noch bei 9470 Straftaten. Insgesamt wurden in Hamburg im vergangenen Jahr 234.241 Straftaten gezählt, das entspricht einem Plus von 10,9 Prozent (2022: 211.239 Straftaten).