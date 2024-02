Hamburg. Das Ensemble an der Alten Holstenstraße in Bergedorf wurde 2023 einer weiteren Statue beraubt. Künstler arbeitet am Wiederaufbau mit.

Seit August steht sie etwas einsam am Eingang zur Alten Holstenstraße, die letzte verbliebene Skulptur des Künstlers Rolf Thiele. Doch nach Aussage des Bergedorfer Bezirksamts soll das Ensemble aus Kunstwerken wiederhergestellt werden – zumindest teilweise. Denn der Aufenthaltsort der im vergangenen Jahr von einem Lkw umgefahrene Steinstele ist den Behörden bekannt, es gibt Pläne für den Wiederaufbau. Keine Selbstverständlichkeit angesichts der bewegten Vergangenheit der Kunstinstallation.