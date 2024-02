Hamburg. Der Umbau der Siedlung aus den 70er-Jahren soll auch Menschen aus dem neuen Hochglanzstadtteil anlocken. Womit das gelingen soll.

Weiter im Westen wird Oberbillwerder geplant, der „Stadtteil der Zukunft“. Um so wichtiger ist die Weiterentwicklung von bestehenden Stadtteilen und Siedlungen, wie Bergedorf-West. „Wir brauchen hier Ziele, die auch Menschen aus Oberbillwerder anlocken, sonst wird Bergedorf-West abgehängt“, betonte Lars Rosinski, Leiter des Bergedorfer Baudezernats, bei der Stadtteilkonferenz am Dienstag im P5 am Friedrich-Frank-Bogen. Ein Ungleichgewicht zwischen dem neuen Hochglanzviertel und der in den späten 1960er-Jahren erbauten Siedlung müsse vermieden werden.