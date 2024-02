Hamburg. Jugendzentrum am Havighorster Weg in Boberg soll noch in diesem Jahr fertig werden. Rätsel um „verschwundenes Fundament“ geklärt.

Das neue Clippo soll 1,6 Millionen Euro kosten und noch in diesem Herbst fertig werden. So schnell nehmen sich Bezirksamt und Sprinkenhof nun den Neubau des Jugendtreffs am Havighorster Weg vor, nachdem endlich das Rätsel vom „plötzlich verschwundenen Fundament“ geklärt ist. Wie berichtet gab es Unstimmigkeiten über die Baugenehmigung für das Haus, das aus Sicherheitsgründen Ende 2021 geschlossen wurde.