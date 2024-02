Hamburg. Das Schicksal der Babys von Zwangsarbeiterinnen ist heute fast vergessen – eine Bergedorfer Initiative will Stolpersteine verlegen.

Christine Wolosch kam am 31. März 1944 in Lohbrügge zur Welt. Ihre Mutter Stanislawa lebte nicht freiwillig in dem Bergedorfer Stadtteil. Die deutschen Besatzer hatten die junge Polin aus ihrer Heimat Dobroń bei Lodz verschleppt. Stanislawa leistete Zwangsarbeit in der Nagelfabrik Bergedorf GmbH und war in einem Lager in der heutigen Wilhelm-Bergner-Straße untergebracht. Dort lebte auch ihre Tochter Christine. Am 13. September 1944 wurde das Kind in die Klinik in Langenhorn eingeliefert. Diagnose: „Ernährungsstörungen“. 13 Tage später starb das völlig ausgezehrte Mädchen. Christine wurde fünf Monate, drei Wochen und fünf Tage alt.