Hamburg. Inhaberin Marzieh Ali Khan hatte erst 2019 am Mohnhof eröffnet. Doch nicht allein Pandemie und Co. sind die Gründe für das Aus.

Als sie die Kündigung an den Vermieter eingeworfen hatte, da hätte es Marzieh Ali Khan am liebsten rückgängig gemacht und das Schreiben wieder aus dem Briefkasten gezogen. „Ich hatte so ein schweres Gefühl, es ging mir schlecht“, sagt die 45-Jährige – die nun aber dennoch die Reißleine gezogen hat: Ihr dreistöckiger Brautmodenladen „Vel.Vaol“ in bester zentraler Lage am Mohnhof in Bergedorf wird schließen. „Räumungsverkauf. Alles muss raus!“ steht in roten Lettern auf Plakaten an den Schaufensterscheiben.