Hamburg. Mitglieder der Bewegung Combatants for Peace berichten in der Stadtteilschule Lohbrügge über Nahostkonflikt und diskutieren Lösungen.

Ihre Mission ist mutig und friedlich: „Wir wollen gleichberechtigt und fair miteinander in Frieden leben“, lautet das Motto der 2005 gegründeten Bewegung „Combatants for Peace“, die sich mit gewaltlosem Widerstand für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts einsetzt. Viele Gründungsmitglieder sind Ex-Soldaten aus der israelischen Armee oder ehemalige palästinensische Paramilitärs. Ein solches Team kam nun an die Stadtteilschule Lohbrügge, um mit 200 Oberstufenschülern über die kritische Situation und mögliche Lösungen zu debattieren, denn: „Krieg hat keine Gewinner.“