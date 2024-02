Hamburg. Die Container am Sander Damm waren als Übergangslösung gedacht. Doch ob es in Bergedorf überhaupt eine Zukunft gibt, ist fraglich.

Der Postbank-Standort in Bergedorf hat in den vergangenen Jahren schon so manchen Kunden verärgert. Mal war die Filiale unangekündigt dicht, mal funktionierten Automaten nicht, mal regelten plötzlich Sicherheitsleute den Einlass und ließen nur noch einzelne Kunden hinein. Zuletzt stellte die Post, die hier der Untermieter der Postbank ist, einen wichtigen Service ein: Weil die Filiale am Sander Damm/Ecke Kurt-A.-Körber-Chaussee einfach zu oft wegen Personalmangels geschlossen war, können hier seit Dezember keine Pakete mehr abgeholt werden, nur abgegeben.