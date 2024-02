Hamburg. Zwei Räder wurden dem 58-Jährigen aus dem Keller gestohlen. Doch mithilfe von Technik und Polizei holte er sich sein Eigentum zurück.

739 Fahrräder wurden im Jahr 2022 im Bezirk Bergedorf gestohlen – Tendenz steigend. Wohl wissend, dass auch gute Schlösser nicht immer schützen, hat ein Lohbrügger Fahrradbesitzer deshalb vorgesorgt. Und konnte nun gemeinsam mit der Polizei einen Dieb überführen und zwei gestohlene Fahrräder zurück ergattern.

Am Freitagmorgen, 2. Februar, hatte der 58-Jährige festgestellt, dass Diebe in seinen Keller am Rappoltweg eingebrochen waren. Zwei hochwertige Fahrräder waren verschwunden, ein Trekkingrad und ein Sportrad. Der Mann griff zum Handy. Denn er hatte beide Fahrräder mit einem Airtag versehen: Das münzgroße Metallplättchen des Anbieters Apple ist über ein Ortungssystem mit dem Handy des Besitzers verbunden und kann an Fahrrädern, Koffern, Schlüsseln oder anderen Gegenständen befestigt werden.

Lohbrügger Fahrradbesitzer holt sich Diebesgut mithilfe von Airtags zurück

Das wissen allerdings auch Diebe und entfernen deshalb oft die Klingeln gestohlener Räder – denn darin könnte sich ein Airtag verbergen. Der Lohbrügger hatte die Airtags an seinen Rädern aber offenbar gut versteckt: Sonnabendmittag konnte er plötzlich eines seiner Räder am Weidenbaumsweg beim Bahnhof Bergedorf orten. Er alarmierte die Polizei.

Am Bahnhof sah er auch gleich sein Fahrrad, mit einem fremden Mann darauf. Der Ertappte wollte noch fliehen, konnte aber eingeholt und von den Polizisten gestellt werden. Bei dem 40-Jährigen fanden sich kleinere Mengen Betäubungsmittel sowie mutmaßliches Aufbruchswerkzeug, außerdem weitere Gegenstände, die wohl gestohlen wurden, etwa ein Handy. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen, später aber mangels Haftgründen wieder entlassen. Seine Lohbrügger Wohnadresse wurde ebenfalls durchsucht, allerdings ohne das zweite Rad zu finden.

Doch am Abend dann die Überraschung: Plötzlich konnte der bestohlene 58-Jährige auch das zweite Rad orten – in der Behnsrade in Lohbrügge. Wiederum mithilfe der Polizei wurde das Rad dort in einem Keller gefunden. Da es sich nicht um die Wohnadresse des ersten Diebes handelt, sondern nur um eine Straße in der Nähe seines Wohnortes, laufen nun weitere Ermittlungen. Das Rad wurde sichergestellt, sodass sich beide Fahrräder wieder beim Eigentümer befinden.