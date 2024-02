Hamburg. Jolle bekam nahe Moorfleeter Deich Schlagseite. Kieloben schwamm sie im Wasser. Rettungskräfte mobilisierten Großaufgebot.

Glück im Unglück haben zwei Männer gehabt, deren Segelboot am Sonntagnachmittag auf der Dove-Elbe am Moorfleeter Deich gekentert ist. Mit zahlreichen Kräften rückte die Hamburger Feuerwehr gegen 14.40 Uhr an, auch Taucher waren vor Ort. Doch als die Retter an dem Seitenarm der Elbe eintrafen, hatten sich die beiden Segler bereits selbst aus ihrem Schlamassel befreit.