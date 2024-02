Bergedorf. Klassentreffen nach 60 Jahren: Bergedorfer Ex-Abiturienten erinnern sich an Schulzeit – und einen ominösen Vorfall in den Sommerferien.

Das letzte Treffen des Abiturjahrgangs von 1964 der Hansa-Schule, dem heutigen Hansa-Gymnasium in Bergedorf, liegt schon zehn Jahre zurück. Trotzdem hatten sich die acht Männer und zwei Frauen, die sich jetzt 60 Jahre nach Schulende in Bergedorf wiedertrafen, viel zu erzählen. „Wir freuen uns immer auf die Klassentreffen“, sagt Ex-Schüler Rolf Niese, der später lange Jahre als Lehrer die Fächer Mathematik und Physik unterrichtet hat und in Bergedorf vor allem als ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter bekannt ist.