Lohbrügge. In die Räume an der Alten Holstenstraße zieht der Hörgeräteakustiker Kind ein. Doch an dem Standort wird es nicht nur Hörgeräte geben.

Noch vor anderthalb Jahren stöberten die Menschen hier nach Krimis, Romanen oder Kinderliteratur. Doch nachdem die Bücherhalle Bergedorf im Herbst 2022 von ihrem Übergangszuhause an der Alten Holstenstraße 18 ins neue Körberhaus gezogen war, blieb der alte Standort in Lohbrügge zunächst leer.