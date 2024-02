Hamburg. Nach Scheitern des geplanten Neubaus an der Randersweide diskutiert die Politik über Alternativen. Kunden könnten lange Wege drohen.

Das Drama um die Zukunft von Bergedorfs einzigem Recyclinghof hat die Bezirkspolitik erreicht. Unter der Oberfläche gärt es mächtig, vor allem in der Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Denn seit die Stadtreinigung vor zwei Wochen bestätigt hat, dass der lange geplante Neubau am südlichen Ende der Randersweide in Höhe der Krapphofschleuse aus Kostengründen nicht realisiert werden kann, braucht es dringend eine Alternative. Schließlich reicht das vorhandene Areal nahe Honda Harke am Kampweg schon lange nicht mehr für die rasant wachsende Einwohnerzahl Bergedorfs.