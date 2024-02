Hamburg. Volker Schwab vom TÜV Hanse hat am Landhaus Voigt wieder viele Plaketten vergeben. Aber beim Treffen der Bauern geht es um mehr.

„Machst du neu, machst du heil, schmierst du ab.“ Volker Schwab ist keine Plaudertasche. Damit passt er gut in die Runde. Seit 1994 ist der Fachmann vom TÜV-Hanse beim mobilen Trecker-TÜV am Deich dabei. So auch heute im Landhaus Voigt. Draußen geht es einmal um jeden Traktor. Schwab prüft Lenkung, Bremsen, Lichter, Profiltiefe der Reifen, Achse, Anhängerkupplung und Spiegel der Zugmaschinen. Nach der Begutachtung gibt´s die blaue Plakette und, wenn nötig, ein paar knappe Anweisungen. Man versteht sich auch ohne viel Gedöns. Was sich in den letzten 30 Jahren geändert hat? „Alles“, sagt Schwab. Weniger Bürokratie, aber volle Kontrolle. So sei das für ihn. Für die Bauern sei es schlimmer. „Der Bauer ist gläsern geworden“, sagt Schwab. Keiner widerspricht.



Drinnen an der Theke sitzen Kollegen aus Ochsenwerder, Neuengamme, Reitbrook und Kirchwerder. Unter ihren Fahrzeugen sind auch welche fürs Bilderbuch. Zum Beispiel Wolfgang Rohdes rotes Schmuckstück der US-Marke McCormick. Oder der kleine grüne Traktor vom Schwiegeropa. Besitzer Holger Meyns hat zwar keinen Acker, aber großen Spaß an seinem Hobby. Auch Liebhaberstücke wie seins brauchen eine gültige Plakette. Und wie alle ist Meyns froh, dafür nicht zum Verkehrsamt nach Bergedorf zu müssen. „Da kriegt man keinen Kaffee und einen Parkplatz meist auch nicht“, weiß einer, der schon öfter da war.