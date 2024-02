Hamburg. Soziologe Philipp Meyer (33) will herausfinden, was junge Menschen im Bezirk brauchen. Meckerecken und Workshops könnten helfen.

Es gibt zahlreiche Jugendclubs in Bergedorf, dazu bezirkliche Spielhäuser, zwei Mädchentreffs, die Straßensozialarbeit in Neuallermöhe und einen Jungentreff in Lohbrügge. Aber weiß Rechts, was Links tut? Nehmen Bergedorfs Jugendliche die Angebote überhaupt an? „Es kann ja sein, dass es zeitgleich vier ähnliche Freizeitangebote gibt, die alle um 16 Uhr enden. Dann müsste man da mal was umstricken und die Inhalte verlagern“, sagt Stefan Thomsen. Der Vorsitzende des Bergedorfer Jugendhilfe-Ausschusses fordert schon mindestens eine Legislaturperiode lang, dass es mal eine vernünftige Planung im Bezirk gebe. Jetzt endlich geht es los.