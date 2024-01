Bergedorf/Lohbrügge. CDU plädiert für Abfallprodukt aus der Lebensmittelindustrie gegen Glatteis. Kann Bergedorf was von den Bayern lernen?

Zuletzt ärgerten sich die Bergedorfer zweimal über mehrere Tage hinweg über Schnee und Glatteis in der Fußgängerzone. Dort waren beispielsweise im Sachsentor und in der Alten Holstenstraßebei winterlicher Kälte die Gehwege komplett vereist – mit Ausnahme der Zuwegungen zu Geschäfts- und Hauseingängen. Für Jörg Froh von der Bergedorfer CDU ein inakzeptabler Zustand. Er richtet in diesem Zusammenhang den Blick nach Bayern und spricht sich dafür aus, das dort bisher effektive und umweltverträgliche Gurkenwasser auch auf hiesigen Straßen und Wegen einzusetzen, um Eispanzer zu brechen.