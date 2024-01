Hamburg. Drei Gastronomen scheiterten in dem markanten Wasserturm in Lohbrügge – jetzt nehmen die Betreiber die Sache selbst in die Hand.

Seit Sommer 2016 klirrten keine Gläser mehr in den Gastro-Räumen des Sander Dickkopps, floss kein Bier durch den Zapfhahn. Jetzt soll das Leben in den historischen Lohbrügger Wasserturm zurückkehren, mit einem neuen Konzept. Ab 1. Februar können die unteren Etagen des Sander Dickkopps für Partys und Veranstaltungen gemietet werden. Besitzer Jörn Schmidt ist derzeit noch mit den letzten Arbeiten beschäftigt, um die 120 Quadratmeter auf zwei Etagen für Gäste fit zu machen – und hat dabei nicht nur Feierwütige im Sinn.