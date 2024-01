Hamburg. Nach der aufwendigen Sanierung setzt der Verein Bergedorfer Hafen das Industriedenkmal nach Einbruch der Dämmerung neu in Szene.

Am Mittwoch, pünktlich um 17 Uhr, ging im historischen Serrahn-Kran in der BergedorferInnenstadt ein Licht an. Genauer gesagt: drei LED-Leuchten, die das Häuschen in Zukunft heimelig erstrahlen lassen sollen. Ganz so, als würde noch ein Kranführer seinen Dienst in der mehr als 120 Jahre alten Konstruktion verrichten. Die Mitglieder des Vereins Bergedorfer Hafen, der die Beleuchtung organisiert hat, feierte die Einweihung mit Wunderkerzen und freuten sich auch darüber, dass die Lampen so schnell installiert werden konnten – schließlich war das Projekt erst Ende 2023 richtig angeschoben worden.