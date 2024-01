Bergedorf. Behörde montiert Verkehrsschild auf Autobahn 25 ab, weil es „unnötig“ war. Warum Verkehrssünder dennoch schlecht Karten haben.

Nanu, da fehlt doch etwas? Auf der Autobahn 25 ist erst kürzlich ein wichtiges Verkehrsschild von der Autobahnmeisterei entfernt worden. Und zwar an einer sehr markanten Stelle: Tausende Autofahrer, die in der Vergangenheit vom mobilen Blitzer auf dem Übergang der A25 zur A1 in Richtung Hamburg (Autobahndreieck Norderelbe) beziehungsweise zur A7 in Richtung Lübeck (zur Anschlussstelle Hamburg-Moorfleet) wegen zu hoher Geschwindigkeit erwischt wurden, fragen sich nun möglicherweise, ob sie zu Recht geblitzt wurden.