Lohbrügge. Hansa Filmstudio in Lohbrügge setzt auf Spiele der 2. Bundesliga wie auf Tanzpartys. Und was ist mit Filmen?

Diese rund 30 Fußballfans waren während des heißen Stadtderbys einfach zu spät dran. Doch Hauptsache war für die Anhänger entweder des FC St. Pauli oder des HSV an jenem 1. Dezember 2023, überhaupt einen Blick auf einen der acht Fernseher in der CineLounge zu erhaschen. Da reichten im voll besetzten Lokal in der Alten Holstenstraße 17–19 auch mal eben Stehplätze.