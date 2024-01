Hamburg. Bagger sollten am 8. Januar zurückkehren. Bergedorfs Baustellenkoordinator hofft trotzdem, den Zeitplan einhalten zu können.

Eis und Schnee verzögerten den Beginn der Bauarbeiten an der Bergedorfer Chrysanderstraße am Sachsentor, doch ab Donnerstag, 25. Januar, sollen die Bagger wieder anrollen. Eigentlich hätten die Arbeiten schon am Montag, 8. Januar, beginnen sollen und am 28. März fertig sein. Trotz der Verzögerung um zweieinhalb Wochen ist Bergedorfs Baustellenkoordinator Sven Bielig vorsichtig optimistisch, dass die Bauarbeiten nicht deutlich später fertig werden.