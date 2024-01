Hamburg. Auch die Prognose für die restlichen Rosskastanien im Bezirk ist finster. Was stattdessen jetzt in Lohbrügge gepflanzt werden soll

Wo bis Montagmorgen noch 30Kastanien am Park südlich des Bornmühlenbachs standen, finden Spaziergänger in Lohbrügge jetzt nur noch Stümpfe vor, daneben liegen am Dienstag, 23. Januar, noch die zurechtgesägten Äste. Dabei standen die meisten der Bäume gar nicht auf der Baumfällliste, die Grünchef Wolfgang Charles im November der Politik vorgelegt hatte. Doch vergangene Woche musste Charles im Umweltausschuss nachlegen – auch in der Baumreihe nördlich von Schulenburgring und Bornbrook wütete die Kastanien-Komplexkrankheit.