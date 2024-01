Elbe-Eisbaden für die Flüchtlinge im Mittelmeer

Bergedorf/Altona. Jetzt sind hartgesottene Bergedorfer gefragt: Für Sonnabend, 13. Januar, organisieren die „Eisbademeisters Hamburg“ wieder einen Sprung ins kalte Wasser, um bedürftigen Menschen zu helfen. Diesmal soll das Spendengeld dem Bergedorfer Verein ResQship zugutekommen, der sich für Flüchtlinge im Mittelmeer einsetzt.

Wer also tapfer ist, bei der Aktion am 31. Dezember waren es bloß 7,3 Grad, springt um 15 Uhr in die Elbe. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Strandperle in Övelgönne. Zuletzt kamen 6000 Euro für den Hamburger Kältebus zusammen. „Das wollen wir gern toppen“, sagt Ingo Werth von den Seenotrettern, der selbstverständlich auch selbst in die Elbe hüpfen wird: „Natürlich ohne Neoprenanzug, das ist total verpönt“, weiß der Schiffsführer. Insgesamt werden 4500 Euro an Spenden in Aussicht gestellt und aufgeteilt, unter anderem von St.-Pauli-Fans.

1250 Menschen nach Lampedusa gebracht

Die Hoffnung ist, einen kompletten Einsatz des 19 Meter langen Rettungsschiffs Nadir bezahlen zu können, das sind gut 4000 Euro netto für sieben Leute, die drei Wochen lang Verpflegung und Dieselkraftstoff benötigen. Im vergangenen Jahr war Werth dreimal jeweils für drei Wochen dabei: „Wir haben insgesamt 5300 Menschen unterstützt, 1250 von ihnen auf die Insel Lampedusa gebracht“, erzählt der Lohbrügger, dessen Verein 125 Flüchtlingsboote aufgegriffen hat. „Ich allein habe 30 Tote gezählt. Drei konnte ich mit an Land nehmen, die anderen sind untergegangen.“

Kann sichtlich Spaß machen: Zuletzt wagten sich gut 200 Menschen ins kalte Wasser.

Foto: Privat / bgz

Während die Nadir derzeit in der Winterwerft auf Malta liegt, wirbt der Verein um eine Schiffspatenschaft, so der Skipper: „Dafür brauchen wir allerdings politischen Zuspruch. Noch tut sich das Bergedorfer Rathaus etwas schwer.“ Das, so die Hoffnung, könne sich bis zum 1. April noch ändern, wenn sein nächster Einsatz auf dem Mittelmeer ansteht.