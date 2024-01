Langfinger vergreifen sich an Mercedes-Ersatzteilen

Hamburg. Diese Diebe hatten wohl sehr konkrete Zielobjekte: Drei Diebstähle an und aus Mercedes-Limousinen wurden jetzt bei der Polizei Bergedorf angezeigt. Alle Taten geschahen in derselben Nacht vom 3. auf den 4. Januar, also von Mittwoch zum Donnerstag, im Umkreis weniger Kilometer.

Die Diebstähle ereigneten sich in Lohbrügge am Fanny-David Weg, Am Hirtenland und in der Perelsstraße. Der Zeitraum variiert zwischen Mittag und dem frühen Abend bis zum Vormittag des nächsten Tages.

Diebe stehlen Ersatzteile mehrerer Mercedes Benz‘

Am Fanny-David-Weg begnügten sich die Diebe noch damit, aus einem Mercedes den Lenkrad-Airbag auszubauen. Deutlich mehr ließen sie bei einer Mercedes-A-Klasse an der Perelsstraße mitgehen: Auch da stahlen sie den Lenkrad-Airbag, zudem den Mercedesstern und das Modul für das Navigationssystem. Auch Am Hirtenland nahmen die Diebe aus einem Mercedes A180 einiges mit. Neben dem Mercedesstern das mobile Navi sowie die Hupe.

Immer wieder werden vor allem teurere Fahrzeuge das Ziel von Dieben, die gezielt Ersatzteile ausbauen. Den Versicherungen entsteht so jährlich ein Schaden von mehreren Hundert Millionen Euro.