Faschingsvergnügen des Unterhaltungsclubs: Bald geht’s los

Am 21. Januar prasselt in Neuengamme wieder einen Ballonregen auf die Besucher nieder. Was bei der Kindermaskerade noch passiert.

Neuengamme. Der Unterhaltungsclub (UC) Flora organisiert in diesem Jahr zwei große Feste – eine Kindermaskerade und ein Vogelschießen. Das Faschingsfest steigt am Sonntag, 21. Januar, 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr), in Kücken‘s Gasthof am Neuengammer Hinterdeich 54. Die passende Musik liefert Discjockey Didi. Er wird die Kleinen auch mit Spielen und lustigen Aktionen auf Trab halten.

Die Kindermaskerade des Herrenclubs ist für viele junge Besucher (und auch deren Eltern) ein Pflichttermin. „Wir rechnen mit bis zu 150 Kindern und mindestens ebenso vielen Erwachsenen, die ihren Nachwuchs begleiten“, sagt Günther Schröder vom UC Flora. Entsprechend bereiten die Floraner 150 Tüten mit Leckereien für die Kleinen vor.

UC Flora bereitet Kindermaskerade in Kücken‘s Gasthof vor

Am Morgen vor der Kindermaskerade wird das Ballhaus, die Holzbaracke neben dem Haupthaus des Gasthofes, vom Festausschuss des rund 50 Mitglieder zählenden Unterhaltungsclubs bunt dekoriert. Nachmittags wird es Bonbons regnen und zum Schluss auch etwa 1000 Luftballons, die aus einem großen Netz über den Köpfen der Besucher fallen. Schröder rechnet mit einer „großen Ballerei“. Zuvor wird es aber wieder eine Polonaise durch den Saal geben.

Natürlich gibt es auch Pommes, Waffeln, Zuckerwatte, Kuchen und Torten. Letztere werden von den Partnerinnen der Floraner gebacken. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen nichts. Eintrittskarten gibt es nur an der Tageskasse.

Ein weiteres großes Fest steigt am Sonntag, 30. Juni. Dann messen sich die Mitglieder des 1906 gegründeten Unterhaltungsclubs im Vogelschießen. Zu dem Spektakel, bei dem auf einen hölzernen Vogel geschossen wird, sind Zuschauer herzlich willkommen.

So endete das Vogelschießen 2023: Carsten Utermöhlen durfte als neuer König auf einer Sänfte Platz nehmen, neben Kai Peters (links) und Niklas Wulff.

Foto: UC Flora / Bergedorf