Bergedorf. „Der Hamburger Musicalchor MusicAlive e. V. begeistert sein Publikum seit 23 Jahren und ist bekannt für außergewöhnliche Konzerterlebnisse mit liebevollem Schauspiel, Tanz und vor allem mit mehrstimmigem Gesang. Ob die Inszenierung eines kompletten Musicals, Mottokonzerte oder die inzwischen traditionellen Weihnachtsshows – die Leidenschaft für die Musik treibt die Sängerinnen und Sänger immer wieder zu Höchstleistungen.

Bei MusicAlive ist alles „handgemacht“ – das heißt, die Mitglieder singen nicht nur, sondern kreieren auch das Bühnenbild, entscheiden über Choreografien, die Kostüme und über jedes kleinste Accessoire. Inszeniert werden die Stücke seit 2003 unter der musikalischen Leitung von Vocal Coach und Regisseur John Lehman.

Zurzeit besteht der Chor aus 21 aktiven Mitgliedern: 7 Sopranistinnen, 6 Altistinnen, 5 Tenören und 3 Bässen. Bei unseren konzertanten Auftritten werden wir von John Lehman am Klavier und Jürgen Graff an Saxophon, Querflöte, E-Gitarre, E-Bass und Aerophone begleitet. Bei Shows buchen wir weitere professionelle Musiker dazu (meist Drums und Keyboard).“

Foto: Privat / privat

MusicAlive engagiert sich auch sozial mit Benefizkonzerten, u. a. für „Fluchtpunkt“, „Hinz&Kunzt“ und „Wellengang Hamburg“.

Das jüngste Mitglied ist 27 Jahre alt, das älteste 64. Vier der heute aktiven Mitglieder sind Gründungsmitglieder (August 2000). Letzte Auftritte „Die M(N)acht des Musicals“ (Bürgersaal Oststeinbek), Lange Nacht der Kirchen (Friedenskirche HH-Eilbek), Weihnachtsshow „Frohes Fest im Heidepalais“ (09. und 10.12.2023 im NewLivingHome Hamburg).

Foto: Privat / privat

Chorleitung: John Lehman

Der Amerikaner und Wahlhamburger John Lehman ist schon über 35 Jahre im Musicalgeschäft tätig, sei es auf der Bühne als Akteur, vor der Bühne als musikalischer Leiter und Regisseur oder hinter der Bühne als Vocal Coach und Gesangslehrer für Musicaldarsteller. Über 100 von Johns Studenten singen und spielen Hauptrollen am New Yorker Broadway, in Londons West End, in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Wien und anderen Musicalhochburgen in zahlreichen Produktionen. Zuletzt war er tätig als Dozent für Popgesang an den Musikhochschulen in Hamburg, Lübeck und Leipzig, arbeitete als Vocal Coach am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin, leitete die Musical-Akademie für Teens an der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg und gibt jetzt regelmäßig Seminare für Stage Performing und gesunde Stimmtechnik in vielen Städten Europas.

John Lehmann

Foto: Privat / privat

