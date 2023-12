Begedorf. Die SonnenStimmen unter Leitung von Juliane Brachvogel sind ein Musiktheaterverein für Kinder und Jugendliche mit Sitz in Hamburg-Curslack. Mehr als 60 Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren proben einmal wöchentlich in 4 altersgerechten Gruppen im Gemeindehaus Curslack und einmal monatlich im Haus im Park in Bergedorf. Im Frühjahr 2013 gestartet als Projektchor für gemeinsame Auftritte mit dem Kinderliedermacher Reinhard Horn, formierte sich über die letzten Jahre eine stetig wachsende Gruppe, die mit großer Begeisterung und wachsender Professionalität Chorprojekte, Studioaufnahmen und Bühnenshows meistert. Einige Kinder, nun Jugendliche, sind tatsächlich vom ersten Gründungstag an dabei.

Mittlerweile werden die SonnenStimmen auch für Studioproduktionen gebucht und präsentieren professionell Eigenproduktionen auf der Bühne. So haben die SonnenStimmen im Dezember 2018 unter anderem Weltstar Vicky Leandros auf ihrer Weihnachtsgala-Tour begleitet, im August 2021 den 1. Platz beim Kinderchorland-Preis der Deutschen Chorjugend und des Chorverbands Hamburg belegt und im September 2022 ihre Stimmen im Rahmen des „Earth-Choir-Kids“-Projektes von Reinhard Horn für das Klima erhoben. Das Repertoire des Chores reicht von Kinderliedern und Popsongs bis hin zu Film- und Musicaltiteln, wobei jede Altersgruppe ihre spezifischen Lieblingslieder hat. Hinter dem Ensemble liegt ein ereignisreiches Jahr 2023, in dem das 10-jährige Jubiläum des Chores mit einer großen Jubiläumsshow im Haus im Park im Bergedorf gefeiert wurde, parallel wurde an der Weihnachtsproduktion „Der kleine Tag“ gearbeitet, die am zweiten Adventswochenende vor zweimal ausverkauftem Haus präsentiert wird.

Im Februar/März 2024 werden 3 Auftritte mit Reinhard Horn mit „Earth Choir Kids – unsere Stimmen für das Klima“ im Planetarium Hamburg stattfinden.

SommenStimmen

Foto: Privat / privat

Juliane Brachvogel, als Leitung der SonnenStimmen, ist studierte Grundschulpädagogin mit Montessoridiplom und Schwerpunkt Musik. Sie arbeitet hauptberuflich in eigener Praxis als Lerntherapeutin und Familienberaterin und hat Zusatzqualifikationen in Elementarer Musikpädagogik, Kinderchorleitung und Theaterpädagogik. Unterstützt wird sie von Anneke Lindner, welche die Gruppe der Küken und Minis leitet, und Elia Brachvogel, die als Zirkus- und Theaterpädagogin die Kinder und Jugendlichen fit für die Bühne macht.