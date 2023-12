Bergedorf. Unser Gospelchor Soul & More wurde im Jahr 1994 gegründet und hat sich ursprünglich aus einem reinen Kirchenchor heraus entwickelt. Seit 2010 sind wir ein eingetragener Verein mit zurzeit rund 50 Mitgliedern (unser jüngstes Mitglied ist 43 Jahre und unser ältestes Mitglied 82 Jahre alt). Da wir einen relativ hohen Anteil an Männern haben, sind wir in der glücklichen Lage, vierstimmige Chorsätze präsentieren zu können, egal ob es sich um Gospels, Spirituals oder Songs anderer Musikrichtungen handelt.

Seit Mai 2015 ist Mike Flannagan, der aus Georgia (USA) stammende Diplom-Musiker, der Chorleiter von Soul & More. Sein charismatisches Auftreten, gepaart mit Professionalität und Lebensfreude, ist Ansporn für uns, neue Arrangements und Rhythmen mit Leichtigkeit und Freude einzustudieren. Mike begleitet uns bei den Proben, Konzerten und öffentlichen Auftritten auf dem Flügel oder dem Keyboard, wobei dann „sämtliche Register“ gezogen werden. Unsere Proben finden in der Mensa der Grüppental-Schule Escheburg, Am Soll 1a, 21039 Escheburg statt.

Der Chor veranstaltet im Laufe eines Jahres einige Konzerte in Kirchen der näheren Umgebung. Unser letztes Konzert fand in der St.-Johannis-Kirche zu Neuengamme statt.

Chor Soul and More

Foto: Privat / privat