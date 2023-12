Bergedorf. „MARY AND THE DIAMONDS“ – das sind Maria Ludwig-Petersen als „Mary“ mit 21 Sängerinnen und Sängern im Alter von 18 bis 28 Jahren als „Diamonds“. Wir sind ein Ehemaligenchor des Gymnasiums Lohbrügge, der sich im Jahr 2014 konstituiert hat. Angefangen mit einem Quartett und Proben im Wohnzimmer der Chorleiterin sind wir nun eine gemischte Gruppe, die meist die Schule als Probenort nutzt. Dort proben wir alle zwei Wochen. Unser Repertoire umfasst klassische Stücke, aber ebenso Popsongs oder Balladen. Diese sind in der Regel 4- bis 8-stimmig. Wir singen sowohl a cappella als auch mit Klavierbegleitung. Unsere Chorleiterin Maria Ludwig-Petersen ist Musiklehrerin am Gymnasium Lohbrügge und hat den Chor ins Leben gerufen. Nach ihrem Studium in Mannheim und Referendariat in Heidelberg ist sie nun bereits seit 2012 am Gymnasium Lohbrügge tätig. Neben ihren Tätigkeiten in der Schule leitet sie in ihrer Funktion als Leitung des Chormoduls von The Young ClassX noch weitere Chöre, wie z. B. das Youngster-Ensemble des Projekts. Mit unserem Chor sind wir regelmäßig im Bergedorfer Advent der Kirchengemeinde St. Petri und Pauli Bergedorf zu Gast. Zudem singen wir beispielsweise bei Schulkonzerten oder Projektkonzerten mit anderen Chören, wie auch zuletzt in der Elbphilharmonie. Im Oktober 2023 haben wir und einige andere Sänger dort das Ensemble des Felix-Mendelssohn-Orchesters unterstützt. Teilgenommen haben wir auch beim Bergedorfer Chorfestival 2018. Unser letztes Konzert war im Juni bei der Langen Nacht der Kirchen in der Hauptkirche St. Petri. Beim Bergedorfer Chorfestival 2024 singen wir unter anderem „Jump“ von The Pointer Sisters und „A Million Dreams“ aus The Greatest Showman.

Mary and the Diamonds

Foto: Privat / privat

Maria Ludwig-Petersen studierte Schulmusik mit dem Schwerpunkt Jazz- und Popularmusik an der Musikhochschule Mannheim. Seither arbeitet sie als Musiklehrerin, Chorleiterin verschiedener Jugend- und Erwachsenenchöre und Stimmbildnerin in Hamburg. Fortbildungen der Pädagogin beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit chorischer Stimmbildung und dem gesunden Einsatz der Kinder- und Jugendstimme in der schulischen Chorarbeit.

Seit Anfang des Jahres 2020 ist Maria Ludwig-Petersen Projektleiterin der Hamburger Schulbehörde für das Chormodul der Musikinitiative The Young ClassX. Als künstlerischer Leitung obliegt ihr die Verantwortung für 25 beteiligte Projektschulen mit insgesamt über 2.000 begeisterten Chorsängerinnen und -sängern. Im Rahmen dieser Funktion leitet sie zudem das Youngster-Ensemble der The Young ClassX – einen Auswahlchor mit 30 besonders talentierten und engagierten Sängerinnen und Sängern im Alter von 10 bis 14 Jahren.