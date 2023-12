Bergedorf. Der Kodály-Chor Hamburg widmet sich vor allem der a cappella-Chorliteratur des 16. bis 21. Jahrhunderts. Die Bandbreite des Einstudierten geistlicher und weltlicher Chormusik reicht von Palestrinas Missa Papae Marvelli zu Martin Palmeris Magnificat bis zu Stücken von P.M. Hamel, U. Sisask, J.H. Schein, Th. Morley oder J. Mäntyjärvi. Neben europäischer findet sich auch südamerikanische Chormusik auf den Konzertprogrammen. Auch diverse Werke (u.a. Bach, Haydn, Brahms, Rheinberger, Duruflé, Orff, Zelenka) wurden etwa in Zusammenarbeit mit Orchestern oder anderen Chören aufgeführt. Die besondere Stärke des Chores ist die Romantik.

Kodály-Chor Hamburg e.V.

Foto: Privat / privat

Wer sind wir?

Unser Namenspatron: Zoltán Kodály – einer der bedeutendsten Chorkomponisten des 20. Jahrhunderts. Er steht für die Verbundenheit von zeitgenössischer, klassischer und folkloristisch beeinflusster Chormusik. Fritz Bultmann gründete den Kodály-Chor 1972 und leitete ihn fast 39 Jahre lang. Nachdem Eva Hage den Chor von 2011 bis 2021 leitete, steht er seit 2022 unter der musikalischen Leitung von Kay Philipp Fuhrmann.

Kay Philipp Fuhrmann, geboren 1996 in Blexen i.d. Wesermarsch, erhielt seine erste Chorleitungsausbildung bei Johannes v. Hoff (Oldenburg) und schloss diese bereits 2013 ab. Zwischen 2014 und 2019 war er als Tenor Teil des Deutschen Jugendkammerchores und des Landesjugendchores Niedersachsen. Viele Konzertreisen mit verschiedenen Klangkörpern (z.B. Kölner Akademie für Alte Musik) führten ihn durch ganz Europa und nach China. Besonders die Arbeit in solistisch besetzten Ensembles ist einer seiner Schwerpunkte. Von 2016 bis 2019 leitete er das Chorensemble Lieth-Kontrast in Bad Bramstedt und seit Ende 2021 den neuen Chor Hamburg.

Der Kodály-Chor besteht seit über 50 Jahren und ist seither immer in Bewegung, einige aktive Sänge-rinnen und Sänger sind von Anfang an dabei. Unsere Chorgemeinschaft zeichnet nicht nur das gelin-gende Generationen-Miteinander der Mitglieder aus (unser jüngstes Mitglied ist 13, unser ältestes 78 Jahre alt), sondern v.a. auch die Offenheit für neue und außergewöhnliche Projekte. Unsere letzten Auftritte 2023 waren in der Kulturkirche in Altona (ein Kooperationsprojekt mit dem Neuen Chor und der Neuen Philharmonie Hamburg), ein Auftritt im Rahmen der Alsterwanderwegkonzerte und zuletzt unsere Mitsing-Adventskonzerte im Mariendom, St. Georg und in der St. Gertrud Kirche, Altenwerder.

Wo geht die Reise hin? Unser nächstes großes Projekt ist eine Chorreise nach Liverpool im Sommer 2024. Dafür sind wir noch auf der Suche nach erfahrenen Sängerinnen und Sängern, die uns in England oder bei den zahlreichen anderen großen und kleinen Konzerten, Chor-Festivals und Projekten im Jahr 2024 oder darüber hinaus unterstützen. Wir proben immer montags zwischen 19:30 Uhr und 21:45 Uhr in der Aula des Helene-Lange-Gymnasiums, Bogenstraße 32, 20144 Hamburg.

Kontakt und weiterführende Links:

Web

Facebook

Instagram