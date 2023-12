Bergedorf. Vor 6 Jahren entstand bei den Sängerinnen und Sängern aus drei unterschiedlichen Chören, dem Damenchor 2000, Geesthacht, dem Männergesangverein Harmonie Sande von 1895 und der Liedertafel Harmonia von 1873, Ochsenwerder, die Idee, sich zu verschiedenen Konzerten als Chorgemeinschaft zu präsentieren. Unser aller Chorleiter, Michael Georgi, war von dem Vorschlag angetan. Einen Damenchor, einen gemischten und einen Männerchor musikalisch zusammenzufügen, ist durchaus eine Herausforderung. Aber unser „Trainer“ kann das. Die Chorgemeinschaft, bestehend aus ca. 60 Mitgliedern im Alter von Anfang 20 bis Ende 80, hat ein breites Repertoire von klassischer Musik über Pop und Volkslieder bis hin zu Shantys. Gerne singen wir gemeinsam das „Vater unser“ von Hanne Haller oder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Wie wir wissen, hält die Musik uns jung, daher ist es nicht verwunderlich, dass mehrere Sänger bereits seit über 60 Jahren im Chor sind. Wöchentlich treffen sich die Sängerinnen und Sänger zu ihren Proben in Geesthacht, Kirchwerder und Ochsenwerder, erst kurz vor einem gemeinsamen Auftritt proben wir gemeinsam. Es ist so klangvoll und motivierend, mit so vielen begeisterten Menschen zu singen. Beim Sommerfest der Chormusik in der Ochsenwerder Kirche und dem Adventskonzert in der Kirchwerder Kirche haben wir uns eindrucksvoll dargestellt.

Chorgemeinschaft Elbestrand

Foto: Carsten Neff / NEWS & ART

Chorleiter Michael Georgi studierte an der Leipziger Musikhochschule Korrepetition, Chorleitung und Improvisation. Seit 2004 ist Michael Georgi rund um Hamburg als Chorleiter tätig und leitet mehrere Chöre. Er ist auch als Pianist und Klavierlehrer tätig. Darüber hinaus ist er Kirchenmusiker in der Gemeinde Hohenhorn.