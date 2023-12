Bergedorf. Der Seemanns-Chor Hamburg wurde im Jahr 2019, 100 Jahre alt und ist ein vierstimmiger Männerchor mit ca. 30 aktiven Sängern und mehreren Solisten sowie zwei Akkordeon-Spielern. Zum breit gefächerten Repertoire des Seemanns-Chores gehören neben den beliebten Seemannsliedern und Shantys auch Lieder von Hamburg und der Waterkant, internationale Folklore, anspruchsvolle Konzertlieder und bekannte Opernchöre. Tradition ist uns wichtig! Und so ist es auch Tradition, uns immer wieder neu zu erfinden. Wir werden älter und möchten unsere Erfahrungen, seien es chorische oder auch solistische, an jüngere Sänger weitergeben. Unsere Youngster sind bislang unterrepräsentiert und wir möchten mehr!

Seemanns-Chor Hamburg

Foto: Privat / privat

Der Dirigent

Im Jahre 1974 reiste der 24 jährige Japaner Kazuo Kanemaki nach Hamburg. Er war noch Student und schon als Hornist Mitglied im Sinfonieorchester Tokio. In Hamburg suchte er Hilfe bei der Bewältigung von Lippen-Problemen, die durch extreme Belastungen beim Ansatz des Blasinstrumentes entstanden waren. Es half nichts! So entschloss er sich in Hamburg zu bleiben und an der Musikhochschule Dirigat zu studieren. Das sollte sich für den Seemannschor als großes Glück erweisen, denn Kazuo Kanemaki ist seit dem 1. Oktober 1985 unser Dirigent. Das Interview soll Einblicke und Ausblicke seiner Arbeit mit dem Seemannschor erschließen.