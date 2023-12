Bergedorf. Sing mit! Im Bergedorfer Kinderchor

Der Bergedorfer Kinderchor hat eine lange Tradition: Er wurde bereits 1969 gegründet. Seitdem ist er fester Bestandteil der lokalen Kulturszene. Seit 2014 wird er vom LOLA Kulturzentrum organisiert. Nach zweijähriger Pandemie-Pause übernahm Olli Ehmsen im April 2022 die musikalische Leitung. Seitdem studieren die jungen Sängerinnen und Sänger vorwiegend moderne Songs ein, die Olli Ehmsen teilweise eigens für den Chor komponiert. Hinzu kommen aber auch Klassiker wie der „Jung mit’n Tüdelband“ oder traditionelle Weihnachtslieder. Der Chor trat im vergangenen Jahr schon bei verschiedenen lokalen Veranstaltungen wie dem „Bergedorfer Kindertag“ oder dem „Bergedorfer Advent“ auf. Auch gestaltete die Singgemeinschaft im Juni in der LOLA ein eigenes Familienkonzert, das ausverkauft war. Der Auftritt in einem Lohbrügger Seniorenzentrum wurde von einem NDR-Fernsehteam begleitet, ein Beitrag wurde im Hamburg Journal ausgestrahlt. Den eigenen Chorsong „Hej, hallo, willkommen hier“ nahmen die Kinder gemeinsam mit ihrem Chorleiter im Projektstudio auf, er wurde auf der Begleit-CD zur Zeitschrift „Musik in der Grundschule“ (Schott Verlag) veröffentlicht. Kurz vor den Sommerferien wirkten einige der Chorkinder auch an einer Videoproduktion zu einem Bodypercussion-Song mit, die Ende des Jahres im Rahmen des Musik-Lehrwerkes „Kolibri“ (Westermann Verlag) veröffentlicht wird.

Die Mitgliederzahl des Bergedorfer Kinderchores ist seit dem Neustart im April 2022 stetig gestiegen. Derzeit singen rund 40 Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren mit. Um bei der recht großen Altersspanne der Mitwirkenden den Bedürfnissen in Bezug auf Stimmbildung und Repertoire noch besser gerecht zu werden, gibt es ab

Bergedorfer Kinderchor

Foto: Privat / privat

September ein neues Probenkonzept:

Der Chor probt in zwei Teilgruppen, die sich in der Mitte der Probenzeit zum Gesamtchor zusammenfinden. Dienstags von 16:15 bis 16:45 Uhr proben die jüngeren Sängerinnen und Sänger, von 16:45 bis 17:15 Uhr dann alle gemeinsam, bevor die Größeren noch von 17:15 bis 17:45 Uhr ihre Probenzeit haben. Es werden sehr gerne noch weitere singbegeisterte Kinder aufgenommen. Bei Interesse bitte das Team der LOLA kontaktieren (Tel. 040 724 77 35) und zum Schnuppern zu einigen Probenterminen vorbeikommen.

Chorleiter Olli Ehmsen

Foto: Privat / privat