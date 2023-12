Bergedorf. Namen sind „Schall & Rauch“, ohne Bedeutung?

Das Understatement passt zumindest zu unserem Chor aus Hamburg-Bergedorf: Mit großer Begeisterung, aber ohne Allüren singen rund 50 Menschen im Alter von 38 bis 78 Jahren Songs verschiedener Genres, u. a. Pop, Folk, Filmmusik, afrikanische Chormusik und Swing, vornehmlich in Englisch und Deutsch, a cappella oder vom Pianisten Jens Herrmann-Stangl begleitet und von Sabine Franke musikalisch geleitet. Mit viel Temperament und stets großer Freude werden auf vielfältigen Bühnen, in Kirchen und Kulturzentren, auf Festivals und Feiern Auftritte immer wieder neu gestaltet.

In den vielen Jahren des Bestehens (Gründungsjahr: 1996) hat der Chor schon viel Schönes erlebt: Reisen nach und Konzerte in Prag und auf Rügen, Besuche und Auftritte bei lieben Chorfreunden in Dresden und Traunreut und Rückbesuche mit Konzerten. Einmal hat Schall & Rauch sogar den „Bergedorfer Chor-Oskar“ gewonnen, obwohl Wettbewerbe den Chormitgliedern eigentlich gar nicht so liegen.

Den Corona-Lockdown haben wir einfallsreich mit Online-„Treffen“, Proben in Gärten und sogar Parkhäusern überbrückt. Die Freude, den Gesamtklang mit MitsängerInnen wieder in einem Raum zu erleben, war unbeschreiblich groß.

Schall & Rauch

Foto: Privat / privat

Chorleitung: Sabine Franke (geb. 1964 in Hamburg) studierte Bioingenieurwesen und arbeitete einige Jahre als Ingenieurin in einem Planungsbüro. 1996 gründete sie nach der Geburt ihrer ersten Tochter den Chor Schall & Rauch. Hilfreiche Fortbildungskurse beim AMJ ergaben Ideen und Kontakte und so wurde die Chorleitung zu ihrem wichtigsten Hobby. Sie erlernte das Spielen von Percussion-Instrumenten und begleitet gerne den Chor z. B. auf der Kpanlogo. Das Gestalten von Chorwochenenden und Organisieren von Konzerten geschieht mit Groove, Herz und ingenieurgemäßer Planung. Seit 2007 arbeitet sie in einer Berufsfachschule als Fachpraxislehrerin. Seitdem hat sich die Organisationsstruktur des Chores geändert und sie bekommt engagierte Unterstützung durch Chormitglieder und besonders von den gewählten Section-Sprechern.

Pianisten: Jens Herrmann-Stangl (geb. 1960) spielt seit seinem 6. Lebensjahr Klavier. Nach der Schule studierte er zunächst Technische Informatik, änderte dann aber seine Pläne und ließ sich an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg zum Diplommusiklehrer für Klavier ausbilden. Seitdem ist er als selbstständiger Klavierlehrer, Chor- und Liedbegleiter und Ballettkorrepetitor tätig. Der Chor kann sich das Singen ohne seinen Pianisten Jens nicht mehr vorstellen und schätzt sein musikalisches Einfühlungsvermögen, seine Zuverlässigkeit und seine einfallsreichen Begleitungen, Intros, Soli und Improvisationen sehr.