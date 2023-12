Bergedorf. Das Vokalensemble Camerata Bergedorf wurde 2004 von Karin Werner gegründet. Als ein kleines, anspruchsvolles Ensemble mit ca. 30 Mitgliedern haben wir uns auf ein kammermusikalisches Repertoire spezialisiert, unser Spektrum in den letzten Jahren aber vielfältig und auch auf größer besetzte Chormusik erweitern können.

Wir proben in einem zweiwöchigen Rhythmus (an den Montagen in ungeraden Kalenderwochen um 19:30 Uhr im Gemeindesaal von St. Marien in Bergedorf). Um dennoch dem eigenen Anspruch gerecht werden und größere Werke einstudieren zu können, sind gute musikalische Vorkenntnisse der Sängerinnen und Sänger eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg unseres Ensembles.

Seit 2019 leitet Christoph Westphal den Chor. Unter seiner Leitung haben wir die Messe in D-Dur von A. Dvořák (2020) und das Requiem von W. A. Mozart (2021) zur Aufführung gebracht. Der letzte große Höhepunkt war unser Auftritt im großen Saal der Laeiszhalle (2023) mit Werken von Brahms, Schubert und Mendelssohn, die wir mit großem Orchester und hervorragenden Solisten zum Klingen bringen konnten.

Im regionalen Umkreis kann man uns auch bei kleineren musikalischen Veranstaltungen sehen und hören, z. B. bei der bekannten und beliebten Veranstaltungsreihe Bergedorfer Advent oder auch bei der musikalischen Ausgestaltung von Gottesdiensten in Bergedorf.

Foto: Privat / privat