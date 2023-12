Bergedorf. Der Mittelstufenchor des Luisen-Gymnasiums besteht seit dem Jahr 2000 und ist ein gleichstimmiger Chor (Sopran 1, Sopran 2, Alt) mit Mädchen und Jungen der Klassen 7–10.

Das Besondere am Mittelstufenchor ist, dass die Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren nicht nur gerne Gospels, Musical- und Popsongs singen, sondern mit gleichem Eifer dreistimmige kirchenmusikalische Werke einstudieren und gerne miteinander tanzen. Der Chor singt regelmäßig im Rahmen der Schulkonzerte und traditionell am 2. Advent in St. Petri und Pauli im Rahmen des „Bergedorfer Advents“.

Schon 2017 durfte der „M-Chor“ beim 2. Bergedorfer Chorfestival auftreten, was der Beginn einer aufregenden Zeit war: Im April 2018 hat der Chor in der Elbphilharmonie gesungen und wurde danach zum Hamburg-Vertreter für die „Bundesbegegnung Schulen musizieren“ ernannt. So haben die Jugendlichen im Mai 2019 in vier Konzerten im Saarland unsere Hansestadt vertreten dürfen. Im November 2019 folgte ein Auftritt im Rolf-Liebermann-Studio für NDR/ARTE.

Nach der Corona-Pandemie haben alte und neue junge Sängerinnen und Sänger schnell zu einer Chorgemeinschaft zusammengefunden, die in Sangesqualität und Chorcharakter direkt an die Zeit vor 2020 anschließt. Die Choristen sehen in der Teilnahme am Chorfestival einen großen Anreiz, sich nach den Jahren der Corona-Pandemie dem heimischen Bergedorfer Publikum wieder in größerem Rahmen zu präsentieren.

Die Leiterin des Chores, Frauke Freia Kampe, ist seit 2004 Latein- und Musiklehrerin am Luisen-Gymnasium Bergedorf. Während ihres Musikstudiums an der Musikhochschule Hamburg war sie mehrere Jahre Assistentin des Leiters der „Hamburger Alsterspatzen“, des Kinderchors der Staatsoper Hamburg. Mit ihren Erfahrungen im Bereich Kirchenmusik, Oper und Pop/Rock hat sie maßgeblich zur Entwicklung der Chorschule am Luisen-Gymnasium beigetragen.