Sörin‘s Vocal Fusion 

Bergedorf. Die drei Chöre der Chorleiterin Sörin Bergmann tun es zum ersten Mal: Sie treten gemeinsam als ein Chor auf. Wie kam es zu dem Zusammenschluss der drei Chöre für das Bergedorfer Chorfestival? „Ganz sachlich“, meint Sörin: „Ich leite alle drei und hatte schon lange den Wunsch, sie mal wieder zusammen auf einer Bühne zu sehen.“ Es gibt nichts Schöneres, als wenn über 100 Stimmen gemeinsam anfangen zu singen und gute Energien ins Universum schicken. Singen ist von seinem Ursprung her auf das soziale Miteinander angelegt UND Singen hat die Macht, Herzen zu bewegen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ganz im Sinne des alten Sprichworts: Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.

Auf diese Vocal Fusion können Sie sich freuen.

Einsteiger-Chor – „Chor & More“

Mit viel Spaß gemeinsam singen! Ohne Leistungsdruck, ohne Konzerte – das ist Chor & More. Wir arbeiten in den Bereichen Stimmbildung, Atmung, Rhythm & Groove und singen einfache Lieder aus verschiedenen Bereichen. Kanons, Gospel, Pop, Schlager und auch mal ein Volkslied. Ein Einstieg ist jederzeit möglich und jeder ist willkommen.

short facts

Wie viel/wie alt? Ca. 40 Sängerinnen und Sänger von 10 bis 80 Jahren

Liedauswahl: Raindrops keep falling on my head, Didn’t my Lord deliver Daniel, Mit 66 Jahren, Black Orpheus

Probeort: Aula der Grundschule Bovestraße, HH-Wandsbek

Popchor Monday Monday

Mit einer überzeugenden Mischung aus Pop, Jazz und Gospel sorgen über 40 Sängerinnen und Sänger für einen musikalischen Hochgenuss. Der bekannte Hamburger Popchor Monday Monday unter der Leitung von Sörin Bergmann plant bei jedem Auftritt einen Angriff auf die Gehörgänge! Begeisterte Zustimmung finden neben eingängigen Gospelsongs auch die fröhlichen Tanz- und Showeinlagen des Hamburger Chors, der sich mit individuellen Interpretationen bekannter Lieder einen Namen gemacht hat.

short facts

Wie viel/wie alt? Ca. 40–45 Sängerinnen und Sänger von Mitte 20 bis 75 Jahre

Lieblingslieder: Tim liebt Tina (Anna Depenbusch), Sir Duke, Memories, Choir to the Dancefloor

Probeort: Aula der Grundschule Bovestraße, HH-Wandsbek

Popchor Monday Monday

Foto: Privat / privat

Gospolitans

50 Kehlen für ein Halleluja. Mit mehrstimmigen Gesang zu Tränen rühren – das ist die eine Seite der Gospolitans. Die andere ist: mitreißen!

Beim rhythmisch a cappella gesungenen „Wade in the water“ oder dem Feel-good-Klassiker „I am what I am“ von Gloria Gaynor zuckt es bereits unkontrolliert im Bein. Und beim Gospelsong „Higher And Higher“ hebt vielleicht der eine oder andere Zuhörer sogar ab – nicht zuletzt in Anbetracht der Choreographie, die alle norddeutschen Steifheitsklischees ein für allemal beiseitewippt.

short facts

Wie viel/wie alt? Ca. 40–45 Sängerinnen und Sänger von Mitte 20 bis 70 Jahre

Lieblingslieder: Easy on me, Hallelujah Soulful, Wade in the water, Higher and Higher

Probeort: Gemeindesaal Matthäuskirche, HH-Winterhude

Gospolitans

Foto: Privat / privat