Bergedorf. Unser Chor wurde 1880 gegründet. 2012 gingen wir eine Chorgemeinschaft mit dem Bergedorfer Männerchor ein und nannten uns Bergedorfer Männerchor Hoffnung Holsatia von 1880. Im Jahre 2019 wählten wir den kürzeren und prägnanteren Namen Sander Jungs. Unser Altersdurchschnitt liegt bei 80 Jahren, das älteste Mitglied ist 87 Jahre alt, der jüngste Sänger 60 Jahre alt. Unser Sangesbruder Dieter Wöhl singt seit 67 Jahren im Männerchor.mWir singen mit 26 Sängern in unserem Vereinslokal Holstenhof an der Lohbrügger Landstraße 38 überw iegend maritime Lieder und Lieder mit Hamburg-Bezug.Das Lieblingslied des Chores ist Mein Hamburg, insbesondere wegen unserer Zusatzstrophen, die aktuelle Hamburg-Bezüge mit in den Text aufnehmen.

Wir erinnern uns gerne an Auftritte im CCH bei einer Veranstaltung der Baugenossenschaft Bergedorf Bille, im Hafenmuseum oder bei Serrahnfesten, in der Kirche St. Petri und Pauli im Rahmen des Bergedorfer Advents und im Haus brügge.

Unser Chorleiter Jörg Müller ist Kirchenkreiskantor in Reinbek Mitte und West und leitet Chöre mit Sängerinnen und Sängern verschiedener Altersstufen.

Chor Sander Jungs

Foto: Privat / privat