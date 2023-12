Anton-Rée-Chor Allermöhe

Bergedorf. Der Anton-Rée-Chor ist der Schulchor der Anton-Rée-Schule Allermöhe und besteht bereits seit über 30 Jahren. Unter der Leitung von Nina Schega (seit 2010) und Anna Summ (seit 2013) singen zurzeit über 250 Jungen und Mädchen aus den Jahrgangsstufen 1 bis 4 im Chor.

Jedes Jahr werden im Chor zahlreiche Konzerte und Auftritte realisiert, wie z. B. Auftritte in der „Spielscheune der Geschichten“, beim „Fleetplatzfest“ in Allermöhe, dem „Kindertag“ und dem „Tag der Musik“ in Bergedorf sowie das traditionelle Weihnachtskonzert im Forum Allermöhe. Ganz besondere Ereignisse waren der Auftritt bei der ersten „Langen Nacht des Singens“ 2017 in der Elbphilharmonie Hamburg, der Auftritt beim Benefizkonzert „Kinder singen für Kinder“ im Michel 2023 und die erfolgreiche Teilnahme amChorwettbewerb „ChorAlle“ 2017. Mit dem Chorjahrgang 4 gewann der Anton-Rée-Chor außerdem 2018 und 2019 den Liederwettbewerb der Verkehrspolizei Hamburg.

Das Repertoire des Chores umfasst viele bekannte und unbekannte, neue und alte, überwiegend einstimmige, aber häufig mehrsprachige Kinderlieder. Ein besonderes Highlight ist der selbst komponierte Schulsong.

Anton-Rée-Chor

Foto: priavt / privat

Chorleitungen

Nina Schega wurde am 13.04.1982 in Hamburg-Bergedorf geboren und verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Bergedorf. Nach dem Abitur am Hansa-Gymnasium 2001 studierte Nina Schega an der Musikhochschule Hamburg Schulmusik und an der Universität Hamburg Erziehungswissenschaften und Grundschulpädagogik. Anschließend trat sie ihr Referendariat an der Grundschule Ashausen in Niedersachsen an. Seit 2009 arbeitet Nina Schega als Lehrerin an der Anton-Rée-Schule. Neben der Tätigkeit als Klassenlehrerin ist sie dort auch Chorleitung, Fachleitung Musik und Kulturbeauftragte. Nina Schega ist verheiratet, hat zwei Töchter (14 und 10 Jahre) und lebt mit ihrer Familie in Reinbek.

Anna Summ, 1971 in Charkow, Ukraine, startete Anna Summ ihre berufliche Reise mit dem Studium an der Staatlichen Pädagogischen Hochschule. Dort konzentrierte sie sich auf Pädagogik und Methodik des Grundschul- und Musikunterrichts. Nach ihren ersten Lehrerfahrungen als Grundschul- und Musiklehrerin in Charkow zog sie 1997 nach Hamburg. In Hamburg absolvierte sie ein Studium der Sozialpädagogik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Anschließend arbeitete sie als Vorschullehrerin an der Schule Slomanstieg. Im Jahr 2011 kam Anna als Referendarin zur Anton-Rée-Schule Allermöhe. Nach Abschluss ihres Referendariats ist sie dort als Grundschullehrerin tätig und engagiert sich neben der Klassenleitung auch in der Co-Leitung des Schulchors.

Anton-Reé-Chor

Foto: Privat / privat