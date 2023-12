Bergedorf. Mein Name ist Fidaa Chaban ich bin die Chorleiterin des Dopamin Hamburg Chors. Ich bin von Beruf psychosoziale sowie systemisch-integrative Beraterin, einer der vier Gründer von Dopamin Hamburg e. V. und Vorstand. Dopamin, unser Namensgeber, ist ein Glückshormon.

Der Dopamin Hamburg Chor ist das Kind von Dopamin Hamburg e. V. Es handelt sich um einen gesellschaftlichen Chor, bei dem die Mitglieder keine Akademiker sein müssen, um mit uns zu singen, sie sollen nur singen wollen.

Wir sind aktuell 40 bis 50 passive und aktive Mitglieder, bei unserem letzten Auftritt waren wir mit 27 Sängern auf der Bühne. Am längsten Mitglied in unserem Team sind Mariem aus Marokko, Kafia aus dem Irak, Wasim und Mohammad aus Syrien, Nouzha aus Syrien, Abrar aus Saudi-Arabien, Batoul aus dem Libanon und noch einige mehr. Dopamin Hamburg Chor wurde im Oktober 2022 ins Leben gerufen. Unser ältestes Mitglied ist 60 Jahre alt, das jüngste ist 14.

Das erste Lied, das wir bei unseren Auftritten immer singen, ist unser Lieblingslied, da es von Frieden, Freude und der Liebe spricht. Ansonsten sind alle Lieder, frei von Politik oder Religion und zum Teil folkloristisch. Sie sind teilweise über 50 Jahre alt und von arabischen Sängern, die schon verstorben sind. Wir singen für alle Generationen, da die Musik - Stücke aus verschiedenen arabischen Ländern und allen Dialekten - sehr lebendig und im arabischen Raum bekannt ist. Die Sängerinnen und Sänger unseres Chores kommen aus ungefähr 12 verschiedenen arabischen Ländern.

