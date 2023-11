Jetzt bewerben! Preis für Projekte in Bergedorf und Umgebung

Bergedorfer Zeitung und Hamburger Abendblatt hilft e.V. schreiben neuen Preis für soziale Projekte in Bergedorf und Umgebung aus

150 Jahre Bergedorfer Zeitung

Im Jahr 2024 feiert die Bergedorfer Zeitung ihr 150-jähriges Bestehen. Grund genug für die Zeitung, gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt hilft e.V. einen neuen Preis auszuschreiben! Unter dem Motto „Wir für die Zukunft“ werden mit Unterstützung der Volksbank Raiffeisenbank eG insgesamt 15.000 Euro an soziale Projekte vergeben, die den Zusammenhalt in Bergedorf und Umgebung stärken.

Wer kann sich bewerben?

Schlägt Ihr Herz auch für Bergedorf, die östliche Metropolregion mit Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg? Engagieren Sie/Ihre Initiative sich schon lange für die Menschen in Ihrem Umfeld oder möchten Sie/Ihre Initiative eine neue soziale Idee realisieren? Dann füllen Sie jetzt unser Bewerbungs-Formular aus und senden es bis zum 03.03.2024 per E-Mail an zukunft@bergedorfer-zeitung.de

Hier geht´s zum Bewerbungsformular

Good to know:

Ihre Idee oder Ihr bestehendes Engagement können privat oder beruflich sein, die Bewerbung muss jedoch zusammen von Ihnen UND einem gemeinnützigen Träger kommen. Hintergrund: Das Preisgeld darf nicht an Privatpersonen, sondern nur an eingetragene Vereine oder andere gemeinnützige Organisationen ausgezahlt werden.





Inhaltlich muss Ihr Projekt in mindestens eine dieser Kategorien passen:

- Generationenzusammenhalt

- Integration und Inklusion

- konkreter Nutzen in der Nachbarschaft

Der Festakt im Juli

Die sechs Preisträger laden wir ein, Ihre Auszeichnung im Rahmen des offiziellen Festaktes zum Jubiläum der Bergedorfer Zeitung am 6. Juli 2024 im KörberHaus in Bergedorf entgegenzunehmen. Rund hundert Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur aus der Region Bergedorf werden als Gäste erwartet und neben der Preisverleihung Musik, Bühnenprogramm und das Catering genießen.

Ihre Ansprechpartnerin

Bei Fragen zur Antragstellung wenden Sie sich gerne an Elke Ammerschubert unter Tel. 040 7256-6287 oder 0152 31 04 12 92 oder über E-Mail: zukunft@bergedorfer-zeitung.de Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!