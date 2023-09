CDU-Fraktionschef Julian Emrich wird Spitzenkandidat

Bergedorf. Mit einer klaren Kampfansage an die amtierende Bergedorfer Koalition aus SPD, Grünen und FDP startet die CDU in den Bezirkswahlkampf. Am Wochenende haben die Christdemokraten ihre Kandidaten für die Wahl zur Bezirksversammlung aufgestellt, die am 9. Juni 2024 zusammen mit der Europawahl angesetzt ist.

„Es muss wieder um Politik für Bergedorf und die Kraft der Argumente gehen“, sagt CDU-Spitzenkandidat und amtierender Fraktionschef Julian Emrich (37), der die Anfang 2020 im Bergedorfer Rathaus gegründete Ampel-Koalition als „verlängerten Arm des rot-grünen Hamburger Senats“ brandmarkt. Im nun anlaufenden Wahlkampf werde sich Bergedorfs CDU neben ihrem traditionellen Thema Innere Sicherheit vor allem für eine „ideologiefreie Verkehrspolitik“ starkmachen, „die nicht verbietet, sondern ermöglicht“. Ferner gehe es um „verträgliche Stadtentwicklung, die nicht alle Grünflächen verbraucht“.

CDU bleibt dabei: „Oberbillwerder muss gestoppt werden“

Zudem sei für die Christdemokraten auf Bezirks- wie auf Landesebene klar: „Oberbillwerder muss gestoppt werden“, ergänzt Dennis Gladiator, Bürgerschaftsabgeordneter und CDU-Chef in Bergedorf. Mit Blick auf die jetzt nominierten Kandidaten für die Wahl der 45 Mitglieder zählende Bezirksversammlung in gut acht Monaten sei er froh, „ein starkes Team aus erfahrenen Abgeordneten und neuen Kandidaten“ gefunden zu haben.

Auf der Bezirksliste der CDU fällt auf, dass die Vier- und Marschlande ganz vorne besonders stark vertreten sind: Hinter Julian Emrich aus Kirchwerder belegt Stephanie Pelch, ebenfalls aus Kirchwerder, Platz zwei, gefolgt von Jörg Froh aus Allermöhe. Alle drei sind auch heute schon in der Fraktionsspitze aktiv. Auf Platz vier kandidiert mit Julia Bentin das erste neue Gesicht, gefolgt von sechs weiteren aktuellen Bezirksabgeordneten: André Wegner, Erika Garbers, Lars Dietrich, Bernd Capeletti, Sven Noetzel und Karl Woller.

Neben dem Gesamtergebnis der erzielten Stimmen, die über den Einzug der Kandidaten aus der Bezirksliste entscheiden, sind die sieben Wahlkreise wichtig. Hier treten Christoph Schlüter und Mathias Zaum als Spitzenkandidaten in den beiden Lohbrügger Kreisen an, André Wegner in Alt-Bergedorf und Lars Dietrich in dem zwischen beiden Stadtteilen geteilten Wahlkreis. In Neuallermöhe steht Ocke Eggebrecht ganz vorn, im Kreis Vierlande Bernd Capeletti und im Kreis Vierlande/Marschlande Jörg Froh.

