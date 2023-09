Kirche Hamburg: Dank an den Schöpfer - Landfrauen übergeben Erntekrone

Seit 27 Jahren überreicht Hamburger Verband zur Mitte gebundene Getreideähren an die Stadt. Wer sie in der Hauptkirche in Empfang nahm.

Übergabe der Erntekrone an Senatorin Melanie Schlotzhauer durch den Landfrauenverband Hamburg in der Hauptkirche St. Petri am Speersort.

Hamburg. In der Hauptkirche St. Petri am Speersort in der Hamburger Innenstadt übergaben Repräsentanten des Landfrauenverbandes Hamburg eine Erntekrone an die Stadt Hamburg. Melanie Schlotzhauer (SPD), Senatorin der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration, nahm die Krone, die aus vier nach oben aufwärts zur Mitte gebundenen Getreideähren besteht, in Empfang. Mit der Erntekrone wird dem Schöpfer für eine reiche Ernte gedankt.

Neben Senatorin sprachen Barbara Froh, Vorsitzende des Landfrauenverbandes Hamburg, Martin Lüdeke, Präsident des Bauernverbandes Hamburg, und die Erntemajestäten der Gemeinschaft Vier und Marschlande (GVM) Grußworte. Durch die Andacht führten Pastor Krischan Heinemann und Bischöfin Kirsten Fehrs. Der Kinderchor Sonnenstimmen unter der Leitung von Juliane Brachvogel erfreute die Besucher, darunter auch Landfrauen aus den verschiedenen Ortsvereinen und weitere Vertreter der Grünen Branche, mit Chormusik aus 40 Kinderkehlen.

Der Sonnenstimmen-Chor unter der Leitung von Juliane Brachvogel erfreut die Besucher.

Foto: GVM / GVM/Marlis Clausen

Landfrauen übergeben Erntekrone als Dank an den Schöpfer

„Jedes Mal, wenn ich durch die Dörfer in Hamburg fahre, staune ich über deren Schönheit. Hier hat der Schöpfer nicht nur geübt“, sagte Bischöfin Kirsten Fehrs – und fügte hinzu: „Die Menschen sind dünnhäutiger geworden, der Ton wird schärfer. Doch es gibt auch die, die dankbar sind und mit Herzenswärme die Schöpfung schützen wollen.“ Barbara Froh ergänzte: „Wir können nicht genug danken und Wertschätzung füreinander und für die Ernte aussprechen.“ So sah es auch Martin Lüdeke: „Waldbrände, Starkregen, Hitzerekorde, Stürme – wir in Hamburg sind verschont worden. Wir sollten danken für eine gute Ernte und Frieden in unserem Land.“

Senatorin Melanie Schlotzhauer berichtete, dass viele der 1092 Kitas in Hamburg Erntedank feiern würden. Landfrauen würden Aufgaben übernehmen, die der Senatorin am Herzen lägen: Gleichberechtigung sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und: Die regionalen Produkte der heimischen Landwirte und Gärtner seien auch ein Beitrag zur Artenvielfalt. Erntekönigin Anna Bornhöft sprach vielen der Anwesenden aus der Seele: „Wir sollten jeden Tag überlegen, welche Dinge den Tag zu einem schönen Tag machen. Viel zu schnell sehen wir nur die negativen Dinge.“

Senatorin Melanie Schlotzhauer bei ihrer Ansprache in der Hauptkirche St. Petri.

Foto: GVM / GVM/Marlis Clausen

Seit 27 Jahren wird die Erntekrone überreicht

Die Übergabe der Erntekrone hat Tradition: Seit 27 Jahren kümmert sich der Landfrauenverband darum. Die Repräsentanten der GVM sind seit 13 Jahren als Gäste dabei.