Polizei Bergedorf: Mit Pfefferspray und Machete – Streit zweier Familien eskaliert

Viele Verletzte bei Geburtstagsfeier am Weidenbaumsweg. Polizei Bergedorf rückt mit Großaufgebot an. Doch der Ärger geht weiter.

Bergedorf. Viele Verletzte nach Tränengaseinsatz, Drohgebärden mit Stichwaffen, fast ein Dutzend Streifenwagen im Dauereinsatz: Dieser Streit zwischen den Mitgliedern einer türkischen (A.) und rumänischen (M.) Familie, die am Weidenbaumsweg direkt übereinander in einem Mehrfamilienhaus leben, ist am Sonntag total eskaliert. Als die Ordnungshüter die Lage scheinbar unter Kontrolle gebracht hatten, ging die Fehde anderenorts in die nächste Runde.

Zunächst wurde die Polizei um 17.17 Uhr zu dem Wohnhaus neben einer Wohnanlage für betreutes Wohnen gerufen. Dort hatte die rumänische Familie im Dachgeschoss mit etwa 30 Personen eine Geburtstagsparty gefeiert – die sich aus bisher nicht geklärten Gründen plötzlich auch auf die Wohnung der türkischen Familie im ersten Stockwerk ausdehnte: Deren Mitglieder sollen nach Angaben der Polizei von mehreren Personen mit Tränengas attackiert worden sein, woraufhin sich die Angegriffenen auch körperlich zur Wehr setzten.

Pfefferspray und Machete: Streit zweier Familien eskaliert

Die Polizei griff mit einem Großaufgebot ein, trennte die verfeindeten Lager, nahm Aussagen auf und löste die völlig aus dem Ruder gelaufene Feier vorzeitig auf, indem sie gegenüber den Gästen zahlreiche Platzverweise aussprach. Ob die Gäste der rumänischen Party zum Angriff auf die benachbarte Familie angestiftet wurden, sortieren die Ermittler gerade noch. Bei der zünftigen Auseinandersetzung im Mietshaus wurden zehn Personen verletzt, auch mehrere Frauen und Kinder wurden nach Angaben von Zeugen unfreiwillig in den Konflikt hineingezogen.

Das war aber nur die erste Episode: Am Abend um 20.20 Uhr trafen die verfeindeten Familien erneut aufeinander, dieses Mal an der Straße Brookkehre. Dort sollen Mitglieder der türkischen Familie ihren Nachbarn sogar damit gedroht haben, dass jemand umgebracht werden solle.

Wenn böse Worte bei einem Streit nicht mehr genügen

Auch hier schritt Bergedorfs Polizei schnell ein, fuhr mit mehreren Streifenwagen vor, um Angehörige beider Lager voneinander zu trennen. Krass: Bei diesem Aufeinandertreffen wurden den Beteiligten auch eine Machete und Tierabwehrspray abgenommen.

Festnahmen gab es nicht. Nun wird mehrfach wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung ermittelt. Was die Familien gegeneinander aufbrachte, ist nicht bekannt.